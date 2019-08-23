9旬老翁深夜迷途枯坐河畔 警民合作協助找到家

2019-08-23 21:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕高齡90歲的劉姓老翁迷途，深夜11時許枯坐在基隆市田寮河畔，六神無主之際，遇到好心路人報警，讓警方得以馬上聯絡到劉翁家人，免於夜宿街頭，也讓遍尋不著劉翁的家人感激不已。

基隆市警二分局信六路派出所昨天深夜11許接獲報案稱，有名老翁在信二路田寮河畔徘徊，或坐或站，狀似迷途，警員簡慈侯隨即趕往了解。

經簡員耐心詢問才知，原來90歲劉姓老翁昨天中午騎乘電動代步車，從台北市大安森林公園騎返新北市金山區住家。

未料，途經台北市南港區時電動代步車突然沒電，劉翁只好改搭計程車返家，途中又想不起住處地址，被計程車運將載至信二路田寮河畔。

劉翁說，他沒帶手機，行動又不便，只好坐在河畔石椅上休息，好心民眾見狀，報案請警方到場協助。

警方隨即通知劉翁家人，家屬向警方表示老翁遲未返家，又無法與其聯繫，非常擔心他的安危，還好有熱心民眾與警方幫忙，對警方熱心協助，不斷地表示感謝。

分局長高德昌呼籲，家中年長者外出時應有人陪同，亦可向市政府社會處申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，協助長者們很快找到回家的路。

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