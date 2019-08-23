颱風來襲仍遍尋不著 婦人東港溪失蹤恐遭大水沖入海

2019-08-23 21:38

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣潮州地區的楊姓婦人昨天留下遺書後就不見蹤影，最後在東港的東港溪堤岸發現其所遺留鞋子和家中鑰匙，加上家屬通報楊婦疑似跳下東港溪，義警消岸巡接獲通報後搜尋2天至今無果，很有可能日前因雨而高漲的溪水沖入大海，如今白鹿颱風進逼，屏東沿海海象逐漸變差，更增添搜索難度。

海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所昨天早上10時許，接獲1名林姓女子至報案稱「其母親於家中留下遺書後，疑似至東港進德大橋旁河堤跳水尋短，請求派員尋找」，東港地區海巡人員立即協調當地警察消防單位啟動搜救機制，直到今天都還在搜索中。

家住屏東縣潮州地區的楊姓婦人，疑似在21日晚間於家中留下遺書後，就轉赴至東港進德大橋下河堤尋短，直至昨天其友人發現後才通知其女至東港安檢所報案；第五岸巡隊東港安檢所於接獲報案後，立即調動東港地區海巡人員，偕同屏東縣消防局東港消防分隊、屏東海上救難協會等單位至通報地點投入搜尋行列。

不過，經過尋找，僅於昨天中午在進德大橋下的河堤上尋獲婦人所遺留之鞋子及家中鑰匙，現場仍由海巡及警消、救難人員協尋中，尚未有所發現，也呼籲周遭水域的船隻幫忙協尋。

參與救援的屏東海上救難協會副理事長楊瑞吉指出，經過儀器尋找整條東港溪卻遍尋不著，可能已遭日前因雨而高漲的東港溪溪水帶出海，現在又面臨颱風來襲，上有大雨，出海口有長浪，海象非常混亂，搜尋難度只增不減。

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