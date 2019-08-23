不滿苗博雅評論輔大性侵案 夏林清求償二連敗

2019-08-23 20:28

〔記者楊國文／台北報導〕輔仁大學社科院心理系4年前爆發學弟性侵酒醉學姊事件，時任社科院院長夏林清處理過程，遭外界質疑做法不當，她不滿台北市議員苗博雅在臉書PO《十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？》影片，認為名譽受損，提告求償1元並要求公開道歉。台北地院認為，校園發生性侵案可受公評，且苗博雅是經過合理查證後的善意評論，判夏林清敗訴；夏不服提起上訴，高等法院今仍判夏敗訴；可上訴。

當年性侵學姊的黃姓男大生，已被依妨害性自主罪判刑3年半定讞。

此案源於2015年6月26日，輔大一名王姓學弟性侵酒醉學姊，隔年網路上開始熱烈討論當時輔大心理系組成所謂的工作小組處理本案過程，苗博雅也當時錄製影片《十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？》po在個人臉書。

夏林清不滿北市議員苗博雅在臉書影片中，用「串證」、「妨礙司法公正」、「偽造變造證據」等字眼，質疑夏和工作小組向一名證人學生施壓，導致該學生更改證詞，夏認為成她名譽受損，提告求償，並要求刊道歉啟事。苗博雅則反駁，自己是依據學校當時開的討論會紀錄等證據，做適當評論。

台北地院審理認為，此案與公共利益有關，屬於可受公評之事無疑，苗博雅雖然措辭用語並非精確，仍可認屬於適當評論，不具違法性，判夏林清敗訴。上訴後，高等法院支持一審見解，認定苗博雅所為屬善意評論，不構成侵權行為，仍判夏敗訴。

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