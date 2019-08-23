通譯加收據找回手機 日籍遊客好驚喜

2019-08-23 13:56

〔記者許國楨／台中報導〕5名日籍旅客台灣旅遊，晚間搭小黃準備入住飯店時，其中一人手機不慎遺忘在車內急報案，此時剛好有一名前來警所協助外籍被害人報案的通譯在場，趕緊當起翻譯讓員警得知日籍旅客報案原委，警方隨即憑著對方提供的搭乘小黃收據，30分鐘內迅速找到運將尋回手機，讓日籍旅客好驚喜，而該名通譯事後也在臉書貼文，盛讚台灣警察好棒棒。

據了解，該5名日籍旅客是好友們上週相約一塊來台旅遊，當晚抵台中搭乘計程車欲入住飯店時，其中一人突發現忘將手機遺落在剛所搭乘的計程車內，由於手機內有大家旅遊過程的珍貴照片，一夥人趕緊衝到第六分局何安派出所報案，卻因太心急加上語言不通頻頻比手畫腳。

此時警所內剛好有一名協助外籍被害人報案的通譯在場，會日文的他立即當起翻譯讓警方得知日籍旅客報案原委，日藉旅客隨即遞給警方1張下車時計程車司機所開立的收據，希望能藉此線索幫忙尋回手機；警員吳孟霖立即憑靠著收據上的車牌號碼，查詢系統得知該部小黃司機的聯絡方式，經聯繫確認後，司機立即將手機送到派出所歸還。

原本憂心重重的日籍旅客見手機失而復得，頓時笑顏開懷，直向通譯與計程車司機道謝，同時感謝台灣警察積極為民服務熱枕，讓他們來台旅遊感受到溫馨的人情味，留下美好難忘的回憶，而該名通譯事後也在臉書貼文並附上照片，盛讚何安所警員好棒棒，台灣警察好厲害。

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