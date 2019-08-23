我男朋友你也認識！企圖性侵女員工 色老闆判刑2年10月

2019-08-23 14:24

〔記者王定傳／新北報導〕某潛水公司林姓負責人，去年5月邀女員工小蘭（化名）到其住處吃飯、飲酒及商談公事，酒過三巡，林男竟失控把小蘭強壓在沙發上撫摸胸部；小蘭掙扎抵抗：「我有男朋友，而且我男朋友你也認識」，林男仍不罷手企圖性侵，後因不勝酒力而睡著，新北地院審理後依強制性交未遂罪，判林男2年10月徒刑。

去年5月23日晚間6時許，39歲的林男邀約小蘭到住處商談公事及飲酒吃飯；由於小蘭身為幹部，與老闆吃飯屬於常態，因此不疑有他，晚間11時許，帶著一手啤酒、炒麵、鹹酥雞赴約。

起初，2人確實談及公司經營方針、業務、薪水等問題，但林男酒醉嘔吐後，竟失控把小蘭強壓在沙發上，強吻頸部並撫摸胸部，小蘭除了不斷掙扎並表示：「我有男朋友，而且我男朋友你也認識」、「你現在放開我，我可以當什麼事情都沒有發生過，你不要再這樣子了」。

不料，林男仍強拉小蘭到住處夾層，強壓在床上，掀開裙子，喝令：「不要動」，並以生殖器磨蹭對方下體，後因不勝酒力而睡著，小蘭才得以趁隙逃離現場，並打電話向男友求助。

小蘭身心受創，必須到天亮才能入睡，也有「鬼剃頭」等掉髮情形，沒多久就離職，決定提告；林男否認犯行，合議庭依據小蘭及其男友指證，加上林男曾傳訊說：「抱歉抱歉」、「還好你努力拒絕了」亦在公開群組道歉等證據，判定有罪。

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