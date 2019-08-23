南打偵破毒咖啡包分裝場 起獲小惡魔毒咖啡422包！

2019-08-23 11:42

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今宣布於台南市偵破一處毒品咖啡包分裝場！逮捕涉案楊姓嫌犯，並查扣到「小惡魔」毒品咖啡包多達422包及2包有二、三級毒品反應的粉末、果汁粉與大批分裝工具，是否已有毒品流入市面，檢警擴大偵辦中。

刑事局偵八大隊偵五隊日前掌握線報，得知台南市南區有人下單訂購大批印製有「小惡魔」字樣的咖啡包袋。由於「小惡魔」毒品咖啡包在國內相當風行，警方研判購入包裝袋者是要分裝、調配毒品咖啡包銷售牟利，立刻報請檢方指揮偵辦。

經多日查緝，警方發現涉案楊姓男子，平日在網路經營肉品買賣，不排除是掩護販賣毒品，經跟監後確認楊男住處、租賃店面等可能的分裝、調配毒品處所後，本月20日會同台南、高市警方，向台南地院聲請搜索票前往楊男的4個據點搜索，果然起獲第二、三級毒品反應粉末2包（毛重160公克）、小惡魔毒品咖啡包422包（毛重共3.17公斤）、不明紫色粉末1包（毛重157公克）、果汁粉10包、黑色小惡魔空包裝袋1,470包、電子磅秤1台、盛裝器具1瓶、封口機3具、聯絡用IPHONE手機1具等證物。

楊男落網矢口否認分裝毒品販售，辯稱是自己要吸食之用，經移送台南地檢署後獲5萬元交保候傳。全案依毒品危害防制條例罪嫌擴大偵辦中。

警方呼籲，時值暑假期間，家長應對未成年子女從事娛樂活動應多加留意，新興毒品可能以即溶包（咖啡包、奶茶包）、果凍、糖果、摻入果汁粉或其他偽裝食品型態的方式出現於各青少年可能涉足場所，且每包毒品咖啡包內可能依客製化或為增強毒品效果而遭不法分子混裝多類毒品，即使施用一包都可能足以致命，切勿以身試法接觸毒品，另針對來路不明的飲料不應隨意嘗試，不僅可能染上毒癮，更有可能造成生命之危害。

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