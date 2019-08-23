誘工讀生街頭募款騙愛心 私吞上千萬判刑+強制工作

2019-08-23 00:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕政府立案的中華民國築夢關懷生命協會、關懷毛小孩保護動物協會涉嫌誘使工讀生在台北等地鬧區街頭募款上千萬元，高雄高分院今天宣判，依加重詐欺等罪，分別判處被告陳以禮等8人2年9月至3年11月不等徒刑，其中7人並在刑之執行前，令入勞動場所強制工作3年。

被告等人判刑如下：陳以禮處徒刑3年9月、高士晉處徒刑3年11月、陳竟凱處徒刑2年10月﹔柯譯証、胡哲源、黃則惟、陳志平、陳俊諺等5人，各處徒刑2年9月至3年不等徒刑，其中除陳竟凱外，其餘7人，均認定另觸犯組織犯罪，另強制工作3年。

據了解，橋頭地檢署去年偵辦隨機搭訕詐財案，發現有詐欺前科被告高士晉、陳竟凱竟在「中華民國築夢關懷生命協會」、「關懷毛小孩保護動物協會」，分別擔任理事及理事長。

檢警經深入追查，發現兩協會對外吸收幹部，並以時薪一140元招募工讀生，自前年9月3日起，由幹部帶領身穿協會背心的不知情工讀生，手持「募款箱」和公文，在台北市行天宮等多處人潮密集地方小額募款。

幹部則在附近監視，利用小額捐款民眾不會要求收據漏洞，將大部分募款所得朋分，僅小部分款項買物資捐助國小、鄰里等單位，並將捐助照放在臉書，製造公益社團假象。 檢警辦案人員在八月初，搜索兩協會辦公室及嫌犯住處，查扣現金460萬元等證物。

今年初橋頭地院宣判，1日1罪按日累計，9人共計1582罪，最重3年4月到7年6月不等徒刑，並有7人強制工作三年。不過，高雄高分院則改依一段落觸犯一罪，因此刑徒刑減輕，但強制工作部分不變，可上訴。

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