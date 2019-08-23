司法院修訂「俞力華條款」 3年以上重罪禁止簡易判決

2019-08-23 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕司法實務上，若法官認為案件屬於簡易判決處刑，多不會傳訊被告讓他說話，影響當事人為己辯駁的機會，司法院為了保障人權，特別修訂「刑事訴訟法」第449條、第451條之1，讓被告有說話的機會，同時新增「俞力華條款」，禁止3年以上的重罪採簡易判決處刑。修正案已於22日經司法院第179次院會通過，將於近日送行政院會銜，若無問題，即可於立法院下個會期提請審議。

桃園地院前法官俞力華（日前遭職務法庭免職）之前承審一件毒品數量高達316.85公斤的運毒案，兩名被告涉嫌運毒，為本刑5年以上的重罪，但俞力華不顧檢察官反對，逕自替被告二次減刑，把本應透過通常程序審理的合議案件，改為簡易判決處刑的獨任案件，引發軒然大波。

為了杜絕類似狀況再度發生，司法院本次修法新增「俞力華條款」，排除重罪案件（最輕本刑3年以上）得逕以簡易判決處刑，並規定，檢察官依通常程序起訴且被告自白犯罪的案件，法院訊問後，經告知被告簡易程序之旨，在檢察官及被告「均無異議」時，才能逕以簡易判決處刑，避免檢察官的意見再被忽視。

司法院指出，修正案規定，檢察官聲請逕以簡易判決處刑，且被告未於偵查中自白或有必要時，法院應於處刑前告知被告簡易程序之旨，原則上並「應為訊問」；除顯無必要之情形外，法院於處刑前應給予被害人以言詞或書面陳述意見之機會，以兼顧被害人之權益。

司法院強調，被告於法院處刑前，如對適用簡易程序表示異議，修正案規定，法院即不應逕以簡易判決處刑，才能落實正當法律程序及被告訴訟權益的保障。

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