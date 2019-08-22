8/22 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落埔里

2019-08-22 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今（22）日晚間開獎的第108000201期今彩539，頭獎開出1注，由南投縣埔里鎮東門里忠孝路240號1樓的「發中發彩券行」開出；第108000067期威力彩與第108000201期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000067期威力彩中獎號碼為「02、03、07、09、25、27，第2區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共47注中獎，每注可得2萬元；伍獎共212注中獎，每注可得4000元；陸獎共1411注中獎，每注可得800元；柒獎共2787注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5426注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8978注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4610注中獎，每注可得100元。

第108000067期38樂合彩中獎號碼為「02、03、07、09、25、27」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共81注中獎，每注可得5750元；二合共1787注中獎，每注可得750元。

第108000201期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、08、09、10、13、15、18、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共188注中獎，每注可得500元；肆獎共2606注中獎，每注可得100元。

第108000201期今彩539中獎號碼為「03、12、29、34、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5926注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1030注中獎，每注可得50元。

第108000201期39樂合彩中獎號碼為「03、12、29、34、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共209注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6942注中獎，每注可得1125元。

第108000201期3星彩中獎號碼為「730」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000201期4星彩中獎號碼為「5632」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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