訴苦「月經沒來 懷孕怎辦...」 人妻、小王栽了

2019-08-22 22:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓人妻與先生感情不睦，協議離婚期間，與「小王」在BETWEEN聊天對話：「我的月經還沒來，萬一懷孕怎麼辦！」，被先生抓包。基隆地院認為，雖無直接證據證明鄭與「小王」間有發生性行為，但從2人這段對話合理推斷確有姦情，依妨害家庭罪各判處2人2月徒刑，緩刑2年。

判決指出，鄭姓婦人與李姓老公104年結婚，2人婚後感情不睦，結婚2年後離異。李在2人婚姻存續期間，懷疑太太在外偷人，卻苦無證據；卻在2人離婚後才發現。李與鄭離婚4個多月後，偷看前妻手機，發現太太有用BETWEEN與網友聊天，登入查看發現，果然與邱姓網友有多筆交談紀錄。

李逐一清查聊天對話內容發現，2人在聊天中，提及在邱男台中的住處發生性行為，時間是在他與前妻離婚前2個月，太太還擔心：「我的月經還沒來，萬一懷孕怎麼辦！」，一時綠雲罩頂，怒告太太與邱男通姦與相姦罪。

檢方認定，鄭姓人妻背著人夫與「小王」在手機聊天軟體BETWEE，2人在對話中聊到2人發生性行為，其中鄭婦還因此擔心懷孕，因此將2人依妨害家庭罪嫌起訴。

法院審理時，鄭、邱都坦承犯行，鄭還供稱，他當時正與先生在談離婚事宜，2人婚姻早已名存實亡，反控先生「突檢」她手機，擅自登入BETWEEN聊天室的行為，觸犯妨害秘密與妨害電腦使用等罪。（此部分李已遭士林地檢署起訴）

法院認為，男女間性行為，原屬隱密私諱之事，除行為人外，外人本不易查知，雖無直接證據證明鄭與「小王」間有發生性行為，但從2人這段對話合理推斷確有姦情，加上鄭、邱2人均已坦承犯行，依妨害家庭罪各判處2人2月徒刑，緩刑2年。

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