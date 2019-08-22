愛美女家教破相求償300萬 法官判35萬

2019-08-22 21:42

［記者楊政郡／台中報導］愛美的未婚家教老師許女，前年11月在台中市西屯區至善路步行穿越路口，被賴某駕駛自小客車左彎時撞擊，造成腦震盪、鼻部開放性傷口、膝部擦傷，鼻子及膝蓋都留下難以處理疤痕，法官認為許老師任意穿越路口，未走在「行人穿越道」，需自負2成責任，判決賴某需賠償35萬餘元。

判決書指出，被告賴某2017年11月6日18時許，駕自小客車沿至善路，由青海路往臺灣大道行駛，到上安路左轉，未注意到有行人穿越馬路，而撞上步行的許老師，造成上述傷害。

刑責部分賴某被依過失傷害判拘役55日，而許老師說她從事家教又未婚，每小時800元，鼻子及臉部的傷害、疤痕，讓她破相不但失去家教工作，日後找工作也難，醫師說要休養1年，她請求醫藥費16萬9140元、工作損失1年年薪76萬8000元、慰撫金200萬元，總計293萬7140元。

被害坦承過失，但認為賠償太高了，法官審理發現部分雷射除疤費用並非必要，醫藥費縮減為6萬5千餘元，工作損失則以6個月為基準，每月3萬元，總計18萬。慰撫金以20萬為適當，總計44萬餘元。

另審酌許老師並沒有走在行人穿越道上，在未設置行人穿越道的路口任意穿越，是肇事次因，應自負2成責任，判決賴某應賠償35萬餘元。

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