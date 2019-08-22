高雄3清寒生考上法律系 檢察官當他們的規劃師

2019-08-22 20:08

〔記者黃建華／高雄報導〕為鼓勵高雄市弱勢優秀高中畢業生考取國立大學法律系，培育將來深具人文關懷素養的優秀司法人才，高雄地檢署連續5年舉辦「少年司法官」計畫，檢察長周章欽今頒發第五屆「少年司法官」證書，給由高雄女中林香吟校長、鳳山高中陳龔聲校長推薦之賴典容、李芯朵及吳培鎰3名不畏困苦，奮發向上的優秀學生。

「少年司法官」計畫 頒證書鼓勵接棒

周章欽並指派洪瑞芬主任檢察官及丁亦慧、蔡杰承、王勢豪等3位優秀檢察官義務擔任3位學生之導師，希望幾位檢察官可以當3名學生未來念法律系期間的生涯規劃顧問、學習法律顧問，鼓勵他們能用心學習法律，將來考取司法官後，能以成為伸張正義、關懷弱勢的檢察官為人生目標。

檢察長周章欽有感於自身求學、習法，乃至執法的經歷，為培育將來優秀的司法生力軍，深耕法治教育，2015年首開全國之先，辦理少年司法官計畫，由他頒發「少年司法官證書」，指派檢察官義務擔任學生的指導老師，及由緩起訴處分金撥發每學年2萬元獎助學金，至今年已連續舉辦五屆。

高雄女中林香吟校長、鳳山高中陳龔聲校長對此計畫非常支持，不僅推薦優秀學生，並親帶獲獎學生前來高雄地檢署參加頒發典禮。

其中，高雄高雄女中賴典容同學，是位熱心助人、活力十足的排灣族學子，雖然家境不富裕，仍樂觀以對，努力向上，深獲老師及同學的喜愛。

面對社會上許多弱勢急需協助，她在高一就萌生以法律系為目標，未來想以檢察官為職志而努力，其努力不懈，順利錄取國立中興大學法律學系；另一位高雄女中的李芯朵同學因家庭清寒，自高一便立志攻讀法律系，也以優異的成績錄取國立台灣大學法律系。而鳳山高中的吳培鎰同學則是位熱衷社會服務的孩子，並以具有太魯閣族原住民之身分為傲，面臨家庭經濟及生活上種種困境，不但沒有意志消沈，反而意識到自己必須更加努力，不能辜負父母的期望，今年也以95分的面試成績錄取台灣大學法律系。

周檢察長說，3名學生雖出身清寒家庭，卻不畏艱苦，奮發向上，為司法界值得栽培的優秀生力軍，期許這些學生將來走上習法、執法的康莊大道，成為深具人文素養、關懷弱勢、為民有愛的司法官。

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