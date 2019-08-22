涉包庇賭場4警判刑 大園警分局前小隊長判最重14年

2019-08-22 19:06

〔記者王定傳／新北報導〕台北市、桃園市警集體包庇賭場案，新北地院今日依貪污治罪條例等罪，判台北市北投警分局前偵查佐余松霖8年徒刑、前長安派出所副所長莊慶福11年6月、前勤務指揮中心巡佐陳進發2年8月、桃園市大園警分局前小隊長江福吉收賄最多，共16萬，判刑14年；其餘13名賭場業者或白手套則被判處5個月至3年2月不等徒刑。

檢方調查，郭姓賭場業者等人，在台北市北投區以雞寮、鐵皮屋及倉庫為據點，經營流動賭場，為了避免遭查緝，於2013至2016年間，透過黃昆山分別向余松霖、莊慶福行賄，以得到2員包庇，並洩漏警方查賭訊息，余、莊2人則可獲得每場2千或6千元不等賄賂。

2015年至2016年7月底，業者還透過黃昆山與陳進發「搭上線」，陳員亦以「今晚有歕鼓吹（台語）」為暗語，洩漏警方查賭訊息，甚至大剌剌的在分局對面領取黃男轉交的2千至3千元不等情報費。

檢方還查出，有業者在桃園市開流動賭場，因此於2015年至2016年間，透過梁姓檳榔攤老闆，向江福吉行賄合計16萬元，作為包庇代價。法院判定，莊員透過白手套收賄5萬6千元判刑11年6月、余員收3萬5千元判8年、陳員收2萬7千元，因偵查時就認罪等原因判刑2年8月、江員收16萬元判最重。

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