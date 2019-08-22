賤賣鄉有地給東和鋼鐵 前觀音鄉長歐炳辰確定要關6年

2019-08-22 17:02

〔記者張文川／台北報導〕前桃園縣觀音鄉長歐炳辰（現任桃園市議員），2011年間鄉長任內，與時任鄉公所主任秘書林清井、行政課長劉奕發，偽造會議紀錄將1.8公頃鄉有土地，擅自將9100萬元的讓售價格改為7100萬元，賤價讓售給東和鋼鐵；高等法院更一審依主管事務圖利罪，將歐炳辰判刑6年、林清井5年6月、劉奕發處5年2月，皆禠奪公權5年，並追徵沒收東和鋼鐵的不法所得1890萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定，歐須入獄，議員職務也將解職。

判決指出，2011年間，東和鋼鐵公司為了設廠，有意價購18筆觀音鄉有土地，因價格過高而延宕，觀音鄉鄉務會議已經審議通過讓售價格為9100萬元，但歐炳辰、林清井、劉奕發3人為了圖利東和鋼鐵，在會議紀錄文書上登載不實，以7100萬元出售土地，使東和鋼鐵在扣除開發成本後，不法獲利1890萬餘元。

桃園地院一審判歐炳辰、劉奕發無罪，林清井依偽造文書罪判刑2年；高院二審改判3人都有罪，依圖利罪判刑，但因未論及沒收，被最高院發回更審；高院更一審去年1月維持二審的罪名與刑度，並宣告追徵沒收東和鋼鐵的不法獲利1890萬餘元。

3人上訴，最高法院今認為，歐炳辰等3人都已做出對自己不利的供述，且參酌與會人士的證詞，對照會議紀錄，足以認定3人共同基於圖利犯意而登載不實的會議紀錄。3人的上訴仍爭執於事實審的證據取捨與判斷，不符上訴三審的法定理由，因此駁回上訴。

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