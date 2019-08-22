嚇人！畫面宛如電影船難 印尼籍工作船彰化外海故障傾斜

2019-08-22 17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕千鈞一髮！印尼籍派翠工作船（PATRA OFFSHORE）於彰化芳苑外海發生故障造成船身傾斜，船上40名船員等待救援，台中海巡艦艇PP10022抵達救援，將船員接駁至海巡艦艇上，人員均安。預計傍晚抵達台中港並安置於旅客服務中心。但整艘工作船傾斜在大海中，有如電影船難的畫面，相當嚇人。

交通部航港局指出，今日下午1時30分接獲港務公司台中港監控中心通報印尼籍派翠工作船（PATRA OFFSHORE）於彰化芳苑外海疑似發生故障造成船身傾斜，船上計有40人。

航港局表示，這艘工作船係屬印尼籍PT.TRIDAYA PATRA MARINE公司所有，船齡32年，來台從事離岸風電探勘作業，今日下午因故發生船身傾斜，恐有立即危險，航港局獲報後第一時間即通報相關救援單位及運安會，並成立海難災害應變小組，發布航船布告。

派翠工作船因探勘管伸入海底卡住，且設備故障無法收回導致船體隨潮水傾斜近20度，目前船上人員已由海巡署快艇載回。船東已委託大漢海事公司處理後續事宜，該公司已派拖船前往現場，並派員切除水下固定探勘管後，再由拖船拖回台中港。

因逢白鹿颱風即將到來，航港局提醒附近過往船舶注意，未來將持續監控該工作船狀況，避免發生沉船漏油事件。

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