不滿酒女跑光射「爛槍」 沒殺傷力也要判刑

2019-08-22 19:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子與陳姓男子共4人，去年間於彰化縣一家「小吃店」尋歡作樂，酒女卻陸續離開包廂（俗稱轉檯、跑檯），惹惱了王男，遂指示陳男拿出改造手槍，交給王男在店外對空鳴槍1發示威，隨後悻然離去，2天後王男自己攜帶改造槍到案，警方卻發現，這把槍改得很爛，槍管竟是歪的，沒有殺傷力，不過，法院仍認為，一般人難以辨識手槍真偽，鳴槍已造成小吃店人員恐慌，依恐嚇危害安全罪判處王、陳兩人各6月、4月徒刑，可易科罰金確定。

一般人難辨真偽 鳴槍已造成恐慌

判決書指出，王男是送貨司機，陳男是賣衣服維生，王男把改造手槍放在陳男車內，兩人與另2位朋友共4人，去年9月25日晚間到彰化縣一家小吃店喝酒，陪酒小姐卻陸續離開包廂，王男氣得指示陳男，把放在汽車內的手槍取出來，陳男取槍後交給王男，王男在店外對空射擊一發，又要衝入店內找老闆理論，被3人攔阻後離去，老闆嚇得報警，警方於地上找到彈殼一枚，2天後，王男得知警方追緝他，自己帶手槍與半成品子彈3發到案。

警方鑑定發現，這把槍的槍管阻鐵，雖用車床鑽孔車通，可以射擊子彈，但車得相當粗糙，槍管孔洞竟然是歪的，偏離槍管的中心，不具殺傷力，也就不構成槍砲彈藥刀械管制條例，彰化地院認為2人僅因消費糾紛，情緒些微不滿，就公然開槍恐嚇，行徑囂張惡劣，又沒有與店家和解，依恐嚇危害安全罪判處王男8月徒刑，需入獄服刑，陳男判處徒刑6月，可易科罰金18萬元。

2人趕緊與店家和解，並上訴台中高分院，二審認為兩人坦承犯行，且與店家和解，可減輕量刑，改判王男徒刑6月，可易科罰金18萬元，免除入獄之災，陳男改判徒刑4月，可易科罰金12萬元，全案確定。

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