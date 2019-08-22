賣黑心胡椒粉海撈1億元 「台灣第一家」創辦人子女要入獄

2019-08-22 16:43

〔記者張文川／台北報導〕「台灣第一家」有限公司，4年前被查出將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉等產品，出售給超市、雜貨店，並供旗下「台灣第一家鹽酥雞」店面使用，觸犯食安法「食品添加物有毒而加工罪」，創辦人陳廷智的第二代接班子女陳星佑（總經理）、陳鏡如（副總經理），二審各被判刑2年半、2年，最高法院今駁回上訴確定，2人近期必須入獄。

一審新北地院將陳星佑判刑2年、陳鏡如1年，沒收1588萬元犯罪所得；高院二審今年1月分別加重改判2年半、2年，並將銷售額1億1595萬元，也視為犯罪所得，宣告沒收，並痛斥陳星佑、陳鏡如兩人犯罪近2年，沒有悔意，今天定讞。創辦人陳廷智由於早已不管事，一、二審都判無罪，而於二審確定沒事。

判決指出，陳廷智於2001年將經營權交給子女，未實際管事，只將胡椒粉配方傳給兒子陳星佑，兒子陳星佑掌握產品生產業務，長女陳鏡如負責財務、會計。

2007年間，陳星佑得知碳酸鎂可避免胡椒粉受潮，1公斤食用碳酸鎂成本約220元、工業用碳酸鎂約46至53元，價差達3、4倍，於是向純佳公司購買允成化工生產的「允成鹽基性碳酸鎂A-102碳酸鎂」，貨品上註明「For Industrial Use Only（僅供工業使用）」，但他仍執意添加。

2014年食安法修法後，陳星佑仍以1比20比例，把工業用碳酸鎂加入胡椒粉、椒鹽粉等產品，販售給超市、雜貨店，並供給公司旗下的「台灣第一家鹽酥雞」店面使用。

新北市政府衛生局2015年4月發動稽查，將查扣的碳酸鎂送驗，發現砷含量達「7.69ppm、7.83ppm」，超過4ppm的標準，屬有毒食品添加物，消基會指出長期食用工業用碳酸鎂恐會傷肝、腎，移送新北地檢署偵辦起訴。

陳星佑、陳鏡如上訴三審，2人都辯稱沒有犯罪故意，陳鏡如主張她沒參與添加，不是共犯，即使有「誤摻」不符合規格的碳酸鎂，也只是觸犯行政罰，不構成刑責。

最高法院審理後今認定，二審判決已充分說明如何認定陳星佑、陳鏡如的犯行，詳述判斷理由，並重申只有「經主管機關許可」且「可供人食用」的原料，才是合法的食品添加物，而「工業用品」並非「可供人食用」，陳星佑2人既然是食品業者，對於食品添加物的來源合法、安全，負有查證義務，2人符合法定抽象危險犯的構成要件，自然應負起刑責。

最高院認為二審判決符合最高院向來的法律見解，未悖離經驗法則及論理法則，因此駁回上訴確定。

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