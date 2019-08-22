迷姦狼判刑8年半 逃亡期間化名性侵女友罪加一條

2019-08-22 14:35

〔記者黃建華／高雄報導〕因犯下迷姦案，前年遭最高法院判刑8年半的何姓攝影師，因未入監服刑遭到通緝，逃亡期間化名「歐陽」躲到屏東縣恆春鎮，再結識一名女子阿鳳（化名），雙方成為男女朋友，去年4月何男懷疑阿鳳另結新歡，將她約到高雄某旅店，毒打一頓後逼迫喝下烈酒後昏睡，強制性交，被害人醒來發現遭性侵，打電話求助弟媳協助報警，循線查知上情。何男被逮入獄，罪加一條，近日遭高雄地院依強制性交罪判刑5年。可上訴。

判決指出，從事廣告攝影的何姓男子，涉嫌下藥迷姦女性，經最高法院在2016年10月間判刑8年6月確定，何男因未在2017年4月11日到案執行而遭通緝。

何男逃亡期間以假名「歐陽」至屏東縣恆春鎮躲藏，認識成年女子阿鳳，雙方成為男女朋友，期間分分合合。去年4月8日，何男因懷疑女友另結新歡，心生不滿，當日深夜11時許以LINE視訊及語音通話聯繫阿鳳，要求碰面。

阿鳳不疑有他，開車至車城鄉某便利商店與何男會合，一同到高雄市鼓山某旅店入住。未料，進入房內後，何男因看見阿鳳手機內有與其他男性的對話紀錄，大為光火，先痛毆女友胸部、腹部、臉部、背部及大腿，致被害人渾身是傷，隨後要求女友喝下其事先預備的啤酒及烈酒，再強迫被害人幫他口交，之後又強制性侵被害人後，逕自入睡。

被害人因長途駕車疲憊、加上不勝酒力而昏睡。當日中午12時許醒來後，發現下體有異狀，又找不到其手機，趁何男尚在熟睡時 ，拿著車鑰匙倉皇離開，並就近至電信門市更換手機門號後，以車上備用手機打電話向弟媳求救，嗣由弟媳陪同她前往醫院驗傷、報警，方悉上情。

警方循線將何男逮捕送辦，高雄地院審理，何男雖坦承因吃醋才打被害人，但辯稱兩人後來和好了，是合意發生性行為。並稱，酒是被害人自己要喝的，但不為合議庭採信，仍將他依強制性交罪判刑5年。可上訴。

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