法拍挖土機、拼裝車、變形金鋼 投標人搶便宜樂拍

2019-08-22 13:14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署今天第二度拍賣挖土機、拼裝車、營業貨運曳引車等大型機具，今天在2位拍賣官聯手合作下，帶動一波波買氣後全部賣清，俗稱「變形金鋼」的營業貨運曳引車二度拍賣以117萬拍出，贏得全場喝采。

雲林地檢署上週拍賣違反廢清法及盜採砂石案所扣押的挖土機、拼裝車、營業貨運曳引車、營業半拖車等大型機具，第一次擔任拍賣官的雲林地檢署主任檢察官顏郁山使出渾身解數，投標人被逗得笑嘻嘻，但因底標太高無人問津而流標。

即將調升高雄的顏郁山今天再度擔任拍賣官要雪恥，連檢察長郭永發都調侃顏郁山，若沒有拍出就得「留」下來。

今天拍賣會一開始，先由雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華說明拍賣流程，隨即由顏郁山及檢察官黃立夫聯手主持拍賣會，遇有人喊價就開心不已手舞足蹈，連買主都說沒看過這麼「口愛」的檢察官。

經2位拍賣官一搭一唱，唱作俱佳，帶動全場氣氛，還和買主套交情，最後以66萬、94萬、117萬順利將2輛怪手及俗稱變形金鋼的營業貨運曳引車順利拍出，讓顏郁山開心地說「我終於能交差了」。

顏郁山表示，此次拍賣的扣押物有挖土機、營業曳引車、半拖車，感謝成交的買主支持，終於能順利把所有拍賣品賣出，既能把機具帶回家賺大錢，還能做公益，值得肯定。

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