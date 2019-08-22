百公斤海洛因走私進台 檢通緝3名中國主謀

2019-08-22 12:22

〔記者黃捷／台北報導〕檢調今年初破獲近百公斤毒品高純度海洛因走私案，發覺毒梟在桃園成立工廠，並從泰國進口塑膠射出工具來台，並在其中夾藏海洛因。台北地檢署今依運輸一級毒品罪，起訴在台「接應」的工廠負責人張佑霖及共犯顏坤益，另持續追查中國籍劉姓主謀等3人，目前已發布通緝。

檢調從去年7月展開佈線，鎖定張佑霖及顏坤益涉嫌走私毒品，監控期間曾「試走」兩批正常的塑膠射出工具，確認運輸管道沒有問題後，今年1月28日夾帶海洛因入境，待毒品進入桃園廠房後，調查幹員當場入內搜索，一舉逮捕張、顏2人，當場起獲94.138公斤、242塊高純度海洛因。

據了解，張、顏2人均否認運毒。張供稱劉等人認識他在中國經商的父親，因有意到台開廠投資，父親遂介紹劉等人給他，希望他協助辦理相關事宜，自己只是掛名負責人，根本不知道劉等人要走私毒品；顏則稱自己只是房仲，幫忙尋找廠房，對工廠業務完全不知情。

但檢查官認為，張本身工作為作業員，月薪僅2萬多元，卻另每月領取劉等人5萬元酬勞，張也自承工廠從去年6月至今年1月都沒請員工，與正常營運的工廠明顯不一樣，感覺「怪怪的」；而顏負責保管工廠鑰匙，並負責開門「接貨」，已超出一般房仲的服務內容，遂認定2人是共犯，今將他們起訴。

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