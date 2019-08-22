刺殺路人一刀辯無殺人犯意 檢方打臉：你是被女友抱住才未再殺...

2019-08-22 12:00

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓男子深夜和女友在街頭吵架，路人勸架，陳男卻情緒暴走，持摺疊刀追殺對方，造成被害人左腿股動脈大量失血休克，幸警方趕抵送醫搶救才撿回一命。陳男被逮卻辯稱「無殺人犯意，才會僅刺一刀。」企圖規避殺人未遂重罪，但遭檢方打臉:「是女友抱住你，才未再逞兇。」仍將他依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方起訴指出，今年6月19日深夜，陳姓男子細故和譚姓女友在新興區河北路、忠孝路口吵架，因吵架聲音太大，另一名路人陳男於接近翌日凌晨聽聞，出面勸架制止，卻惹惱陳男，掏出隨身攜帶的折疊刀追逐刺殺對方數刀未中，被害人一路逃到八德路、林森路口時，不慎撞到汽車跌倒在地，陳男竟語出「乎你死（台語）」後，持刀朝被害人腿部刺入一刀，陳男的譚姓女友見狀，前往抱住陳男，陳才未再繼續刺殺，但被害人因左大腿股穿刺傷、動脈撕裂傷大量失血休克昏迷。

警方獲報趕抵將陳男逮捕，並將被害人緊急送醫，被害人一度命危，經搶救後始倖免於難。

陳姓男子被警方逮捕送辦後，他在向檢方辯稱，與被害人無深仇大恨，沒有殺人犯意，是因情緒控管能力欠佳，加上被害人當時講話言詞挑釁才會失控傷人。

不過，陳男辯詞遭檢方打臉駁斥。檢方調查指出，陳男是因被譚姓女友抱住才未再刺殺被害人，且先前追逐被害人時就曾以刺殺數刀未中，認定其行為時有刺殺被害人至死的犯意。全案偵結，仍依殺人未遂罪將陳男起訴。

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