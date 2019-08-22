921地震死而復生後有法力？婦人消災解厄詐400多萬元要吐出來

2019-08-22 11:14

［記者楊政郡／台中報導］黃婦自稱921地震被壓後醒來就有法力！可代為消災解厄，林等9名信徒交付數萬至上百萬元，達417萬餘元，黃婦指示兒子火化金紙前先拍照存證，拿來取信信徒，不料從照片中被發現金紙元寶連擺放及數量都雷同，產生質疑，查詢台中女監也不曾大量出售金紙元寶給黃女，黃女被拆穿吐出120萬供被害人按比例平分，台中地院依詐欺罪判4年1月徒刑，其子經通緝到案目前另案審理中。

判決書指出，黃婦2016年5月間認識被害人林某，利用林關心其岳母身體，佯稱她可向台中女監購入低價金紙元寶，拿到南投縣地母廟火化消災解厄，多燒一點岳母身體好的快，林某首次花了7萬，但岳母還是病危住院，黃婦表示還要再加倍，林某又花16萬餘元及12萬餘元，都是買金紙元寶到地母廟火化。

同年5至8月間，還有黃女、曾女、陳女、王女、周男、黃婦、林女及邱女，都深信被告黃婦說詞，誆稱其家人厄運、身體健康、嬰靈糾纏等，要買金紙元寶火化，上述被害人匯款或交付現金，從3萬餘至158萬餘元不等給黃婦。9名被害人總計給她417萬餘元。

黃婦指示林姓兒子，火化金紙元寶前要拍照，用來取信信徒，可是「賊星該敗」，周男花30萬，王女花3萬多，兩人拿到的照片卻一模一樣，小貨車上的金紙元寶擺放及數量看起來都一樣，另外火化的時間不同，照片背景卻都一樣，被害人查詢台中女監，該監表示從未大量出售給黃女，才知受騙。

黃婦供稱她921地震被壓到，被推到急診室宣告死亡了，被推到太平間又活過來，眼睛睜開都不一樣，就有法力了。她金紙來源是朋友金紙店，她只賺差價，辯護人說兩造應只是民事糾紛，即使有罪也考量黃女重度精神疾病度，現在草屯療養院治療中。

法官認為重度精神病患是無法妖言惑眾、還能謀取不法利益，把正常人耍得團團轉，審酌被當面戳破謊言，才吐出120萬給被害人按比例平分，難說有悔意，依詐欺罪判4年1月徒刑，其中7個月得易科罰金，可上訴。

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