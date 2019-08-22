高齡嬤看完病忘記回家路 暖警耐心比對資料護送返家

2019-08-22 10:54

〔記者黃建華／高雄報導〕「警察大人!阿嬤走不知道路（台語），你們可以幫忙嗎?」中山路派出所備勤員警溫博凱、警專實習生古子宸於前天傍晚遇到被雨淋濕、坐輪椅的老阿嬤到派出所求助，一問才知這名長者僅記得自己姓陳，家住三民區火車站附近，其他統統不記得了！警方耐心查詢資料比對，發現有張照片有點像，又不太像，阿嬤認出那是10年的她，警方在確認身分無誤後，開車護送83歲陳姓老阿嬤返家，讓阿嬤感動落淚。

迷途的老阿嬤前天在滂沱大雨中，自己推著輪椅到中山所，向警方表示她去看病後想搭公車回家，卻找不到公車站，索性看到派出所便進來請員警幫忙。員警見阿嬤迷路又遇上大雨全身都濕透了，趕緊給阿嬤衛生紙擦拭身體並提供熱茶供其暖活身子。

員警詢問阿嬤名字、家住哪裡等問題皆得不到正面答案，阿嬤只知道自己姓陳（83歲），家裡住在三民區火車站附近外，其餘的事阿嬤都記不太清楚了。

正當一籌莫展之際，員警透過警政系統比對阿嬤身分，剛好發現一筆資料與阿嬤敘述的年紀相同，但是長相似乎些許不同，員警遂提供照片給阿嬤指認，阿嬤一眼就看出是自己10年前的照片，這才確認其真實身分。

阿嬤向員警表示這幾年都在生病，幾乎天天都要到醫院報到治療，因為身體變得憔悴所以外觀、長相也改變了不少。

員警尋問阿嬤家裡還有沒有其他親人，阿嬤表示親人都在工作沒有在家也沒記他們的電話號碼。雖然公車站就在派出所旁的中山一路上，但是員警不忍阿嬤等公車時繼續淋雨，員警見阿嬤家的地址離派出所也不遠，遂而提議載阿嬤返家，阿嬤聽到後不好意思地向員警道謝。

阿嬤到家後直向員警道謝，感謝員警能有同理心幫助他老人家回家，不然她還不知道要流浪到什麼時候才有辦法返家休息，說著說著便老淚奪眶而出，員警安慰陳嬤請其注意身體早點休息，免得因為淋雨受風寒而感冒了，員警最後目視著老人家步入房內休息才安心地離開。

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