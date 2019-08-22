3歲童身亡…無照又飆時速143公里釀3死 駕駛判1年2月

2019-08-22 10:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣23歲李姓男子無照上路，在暗夜天雨的國道上以時速143公里行駛，結果失控撞擊內側護欄後，又與他車發生碰撞，造成車上3名乘客死亡，其中包括1名3歲女童。苗栗地方法院依過失致死罪，處李男1年2個月徒刑。

李男沒有汽車駕照，開著轎車，載友人前往台中逛夜市、看夜景，於去年12月9日凌晨3點辦許，搭載江姓、陳姓、周姓、徐姓等4名未滿20歲的少年返回苗栗，其中坐在左後座的陳姓少年抱著他車同行友人向姓少女的3歲女兒。

李男在國道以高速行駛，當天清晨4點20分許，行至中山高速公路北上138.9公里處時，以約143公里的時速，要閃避超越前方行駛於中線小貨車，加上當天天雨路滑，造成轎車失控、高速撞擊內側護欄後，彈回中線，被小貨車撞擊。

轎車內坐在副駕駛座的江姓少年，因沒繫安全帶，與後座被抱著的女童雙雙彈出車外慘死，同車徐姓少年也於送醫後傷重不治。另，小貨車乘客廖姓男子也受傷。

法官認為，李男已成年，明知未考領有汽車駕駛執照，竟駕駛自用小客車上路，致生重大交通事故，造成3人死亡，且3名被害人年紀尚輕，本件車禍肇事直接剝奪被害人等之生命權，對於被害人家庭乃至於國家社會的損失已無從回復，更對被害人家屬造成無可彌補之創傷。

法官兼衡此案車禍發生過程，李男過失程度甚重，另參酌江姓、徐姓少年當時均未繫用安全帶，女童之母將其女交由陳姓少年徒手抱住，也未讓其乘坐幼童用座椅之情節，及李男犯後坦承犯行之態度、家庭、收入等情狀，迄未賠償被害人家屬等人及告訴人所受損害，依過失致死罪，量處1年2個月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法