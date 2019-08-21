8/21 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落中壢

2019-08-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月21日）開獎的第108000200期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市中壢區普仁里新中北路117號的「金沙彩券行」開出；第108000200期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000200期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、09、10、12、13、15、16、20」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共253注中獎，每注可得500元；肆獎共2965注中獎，每注可得100元。

第108000200期今彩539中獎號碼為「01、09、17、20、26」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5141注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8335注中獎，每注可得50元。

第108000200期39樂合彩中獎號碼為「01、09、17、20、26」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共67注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3023注中獎，每注可得1125元。

第108000200期3星彩中獎號碼為「320」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000200期4星彩中獎號碼為「6311」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法