千輛oBike堆台大 校方告業者求償被駁回

2019-08-21 18:56

資料照

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2560189

圖說建議改：台大拖吊場內有上千輛違停oBike。

〔記者溫于德／台北報導〕無樁共享單車品牌oBike去年裁撤大量人力並退出台灣，至於在台負責經營業者台灣奧致網路科技公司則被台灣大學指控，業者未經校方同意擅自在校內營運，放任千輛自行車停放，雖經通知仍未領回，因而求償移置費與保管費共1021萬餘元；但業者否認具賠償責任。台北地院認定台大提告無理由，今判決駁回，可上訴。

台大提告指，業者於2016年6月間未經同意逕在校園內擺放自行車並開始營運，且使用者騎完後，未依校方規劃停放，已嚴重影響校園人車進出及其他自行車停車空間，台大因此依校內交通管理要點相關規定，將違停自行車拖吊至水源校區保管，後雖多次發函被告，至去年8月31日止仍未領回。

台大後來又為清出校內土地並集中管理自行車，再將自行車移到台大卓越大樓地下停車場，因此求償移置費與保管費共1021萬2400元。

業者辯稱，若台大未拖吊自行車，公司得藉由自行車在外流通取得租車費用，故台大拖吊自行並集中保管，已違反公司營利方式；且校方並非土地所有權人，也非管理機關，卻主張公司應給付相當於租金的不當得利，也無理由。

法官認為，台大雖泛稱自行車隨意停放、未定位管理，卻遭業者否認，且台大也未提出任何證據證實其說；再者，台大主張自行車進入校園，校方每日須派大卡車及人員巡視並拖吊，已支出相關費用，卻未提出支出費用證明。

法官另採信業者辯詞，認同業者因自行車台大移置保管而喪失營利機會，可以認定業者應無任何利益可言，因此判台大敗訴。

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