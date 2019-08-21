酒測值高又激動 男揮刀襲警被壓制後突無呼吸心跳！

2019-08-21 14:54

［記者陳恩惠／桃園報導］體型壯碩的游姓男子，昨深夜酒後與同行友人口角，竟然持了把鋸刀在桃市蘆竹區光明路上大暴走，蘆竹警分局南崁派出所據報，到場勸說，游男棄刀卻出拳攻擊員警，當場遭壓制在地，游男奮力掙扎一陣卻突然沒了呼吸心跳，送醫救回一命，院方發現他的酒測值高達1.28mg/l，加上情緒激動而昏迷，至於游男襲警涉嫌妨害公務罪，另行函送。

警方調查，33歲的游男，昨天晚上10時帶著女友到蘆竹區光明路二段某海產店與友人小聚，席間喝了不少酒的游男，因故與友人起爭執，女友勸架也掃到颱風尾，游男拿起30公分長的鋸子咆哮揮舞、作勢攻擊，還跑到店外的馬路中，無視往來車輛發著酒瘋，女友和友人一路尾隨勸說無效。

南崁所2名員警據報前往，發現男子情緒更顯激動，好言勸說下，游男雖然丟下鋸子，卻趁機出拳毆打員警，雙方一陣拉扯，游男踉蹌倒地仍不斷揮拳，直到警方將他壓制，還是拳打腳踢、奮力掙扎長達一分鐘，稍後突然全身癱軟並失去知覺，警方緊急呼叫119，救護員檢傷發現，男子身上無明顯外傷，僅有手腕及腳趾部分擦傷，卻已無呼吸心跳，趕緊送醫。

院方表示，游男酒後口角情緒激動，又不斷和友人、員警發生多次拉扯，破百公斤的體型運動過度，以致昏迷休克，但也不排除游男另有隱疾，連夜急救已恢復生命跡象，仍在加護病房觀察中，經抽血檢測酒精值高達1.28Mg/L，相當嚇人。

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