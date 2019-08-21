曾酒駕挨罰 「檳榔哥」再遭開罰獲判免繳

2019-08-21 14:00

〔記者溫于德／台北報導〕高姓「檳榔哥」3年前酒駕挨罰，今年4月中再度被測出酒測值為0.18，二度被開罰，他不服，提告辯稱，警方開罰不符規定，且他當下正在嚼檳榔，警方也未提供礦泉水提供漱口，聲請撤銷原處分；台北市交通事件裁決所否認不法。台北地院認定原處分認事用法有違誤，判決撤銷罰單，可上訴。

檳榔哥提告指今年4月20日一早，他騎車到台北市環南市場批貨，結束後行經市民大道二段往內湖方向，停等紅燈時，車輛靜止並未違規，員警從後方走來，在車道上逐一以酒精檢測器檢測，他認為該執法方式不符合警察職務權行使法及警政署「取締酒後駕車作業程序」等相關規定。

此外，檳榔哥當下正在嚼檳榔，他疏於告知員警檳榔內可能含有高粱或米酒成分，事後告知時，員警仍未提供礦泉水漱口。

台北市交通事件裁決所辯稱，員警見檳榔哥行車不穩且未保持安全車距，遂上前詢問，發現檳榔哥臉色潮紅、神情異常，且身上帶有酒氣，依法可以攔停、舉發，另「檳榔哥」被測出有飲酒徵兆，警方在確認單勾選「確未飲酒且未服用其它含有酒精成分物（食）品（如蜂膠、感冒糖漿、漱口水等）願接受檢測」，並經檳榔哥簽名後，才實施酒測。

法院開庭時勘驗錄影光碟，發現並無最初攔停檳榔哥的畫面，且檳榔哥當下口嚼檳榔，酒測完成後，雖繼續向員警表示並未喝酒，員警也有問檳榔成分，檳榔哥告知裡面含有酒精或高粱，但員警未再有所表示。

法官認為，檳榔通常會內含些許酒精成分，員警實施酒測本應注意，卻未在實施酒測前向「檳榔哥」確認並依規定給予漱口或等候15分鐘才實施酒測，有違相關規定；另員警可以在攔庭前開始錄影，以證明檳榔哥有高速行駛、急煞、臉色紅潤、聞到些許酒味等過程等情形，但員警捨此不為，因此認定原處分認事用法有違誤，判決撤銷罰單。

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