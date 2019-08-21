砂石輸送帶咬人 外籍水手長慘遭斷臂

2019-08-21 12:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日抵達澎湖尖山龍門港卸貨的信福一號砂石船，傳出印尼籍水手長ISROFEL倒臥在輸送帶前，左手臂斷裂粉碎性骨折，鯨船上幹部發現後緊急通報消防局，火速送往三總澎湖分院急救，雖然已恢復意識，但需要後送台灣治療。

馬公港警所調查指出，大慶航運所屬的信福一號砂石船，由花蓮運送不到5000噸砂石，今日上午6時許抵達澎湖龍門尖山港9號碼頭，進行砂石卸運作業，上午7時40分船上台籍幹部進行巡艙作業，在砂石輸送帶旁發現一名男子倒臥，旁邊血跡斑斑，立即趨前查看，發現是船上印尼籍水手長ISROFEL，緊急通報澎湖縣政府消防局趕往搶救。

印尼籍水手長ISROFEL被發現時還有意識，但一上救護車就昏迷不醒，疑似失血過多，到院前呈現OCHA現象，所幸三總澎湖分院醫師緊急治療，由鬼門關搶救回來，恢復意識，但需要緊急後送台灣治療，由於必須有懂中文、印尼文的人員陪同後送，雙方仍持續協調，但斷臂因粉碎性骨折無法接回，水手長將永久失去左臂。

由於這是屬於嚴重工安意外，由勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心主管，依照職業安全法第37條，事業單位工作場所發生職業災害，雇主應立即採取必要急救、搶救措施，並會同勞工代表實施調查、分析及作成紀錄，8小時內通報勞動檢查機構，否則將依法開罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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