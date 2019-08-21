國安私菸案》團購金流來自侍衛室公積金？北檢提訊吳宗憲釐清疑點

2019-08-21 11:56

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案已滿1個月，全案被告現有21人到案，特勤軍士官佔13人，除遭羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉外，其餘11人分別被諭令20萬至50萬元交保；針對媒體報導，指侍衛室軍士官買免稅菸的金流，一部分恐來自於公積金一事；檢方今再提訊吳宗憲，下午擬提訊張恒嘉，不排除將就此部分進行釐清。

全案被告現有21人到案，特勤軍士官列被告有13人，除了吳宗憲、張恒嘉仍在押之外，其餘11名軍士官分別被諭令20萬至50萬元交保；華航人員涉案者則包括前資深副總羅雅美、前副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處職員徐世立、陳穎彥、空少白梓佑、華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜等8人。至於被民眾告發圖利，現為他字案被告的華航董事長謝世謙，還未被傳喚。

根據國安局公佈的調查報告，參與團購買菸者共76人，國安局25人、侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人，合計團購7977條免稅菸品，永和警衛室1位少將坦承自己有抽菸，也參與此次團購行為，但委購數量不多，該名少將也已接受過檢調偵訊。

據媒體報導指出，侍衛室團購私菸的經費，除了個人付款之外，可能還來自國安特勤內部經年累月所留下的公積金，而該筆款項來源為專案犒賞獎勵金，包括國宴期間專案獎勵金、年節加菜金及三節獎金等，相關獎勵金的來源疑為國務機要費。

針對媒體報導所指團購私菸的金流來源疑來自公積金一事，據悉，檢方在偵結之前，也將就此部分進行釐清。對此，台北地檢署今表示，偵查不公開。

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