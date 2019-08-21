新北烏來區長周守信當選確定！高院駁北檢提賄選當選無效之訴

2019-08-21 11:51

〔記者楊國文／台北報導〕新北市烏來區長候選人周守信，當選後遭台北地檢署指控行賄同區候選人陳勝財，遭諭知40萬交保，檢方另依公職人員選舉罷免法對周提起當選無效之訴，台北地院認定，無法證明周有賄選行為，判決駁回，檢方不服提起上訴，高等法院認定，無法證明周有行求期約不正利益而使對手放棄競選的行為，今駁回檢方上訴，全案確定，即周當選確定。

北檢主張，周守信與同區候選人陳勝財票源有所重疊，周為增加勝選機會，行賄陳放棄競選；去年9月21日，周利用為胞兄慶生機會，委由高姓男梓將補償競選費用交給陳男胞兄，並請對方代為轉達當選後預計給予職務。

但周守信辯稱，檢方所列證據均為傳聞證據，且烏來區區長為單一席次，若有當選無效情事，若任期未過半依法應重行補選，並非檢方主張「應由第二高票候選人遞補」；且本身資力不豐，本件當選前以務農為生，年收入僅20萬餘元台幣，這次競選經費更多向親友尋求協助或借貸而來，總計參選花費也僅約30萬元，不僅沒有多餘財力可給陳勝財作為補貼，更不可能以遠高於自身競選經費之金額作為行賄條件。

台北地院審理後認為，檢方雖以周守信胞兄利用慶生場合行賄陳勝財胞兄，或承諾以「補償競選費用、周守信當選後讓陳勝財擔任區公所職」等，主張有行賄之實，但無法證明周有違反選罷法規定，判決駁回。

全案上訴高法院，高院仍認為無法證明周有賄選事證，上午11時判決駁回上訴確定。

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