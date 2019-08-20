8/20 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北市

2019-08-20 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月20日）開獎的第108000199期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市中正區忠孝東路一段80號的「金福氣商行」開出；第108000199期雙贏彩與第108000074期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000074期大樂透中獎號碼為「01、16、19、27、35、42，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得161萬7638元；參獎共36注中獎，每注可得5萬1781元；肆獎共66注中獎，每注可得1萬8157元；伍獎共1557注中獎，每注可得2000元；陸獎共1829注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8429注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8863注中獎，每注可得400元。

第108000074期49樂合彩中獎號碼為「01、16、19、27、35、42」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2647注中獎，每注可得1250元。

第108000199期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、10、14、16、18、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共185注中獎，每注可得500元；肆獎共2077注中獎，每注可得100元。

第108000199期今彩539中獎號碼為「01、11、20、32、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共4835注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5736注中獎，每注可得50元。

第108000199期39樂合彩中獎號碼為「01、11、20、32、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共144注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4760注中獎，每注可得1125元。

第108000199期3星彩中獎號碼為「151」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000199期4星彩中獎號碼為「6161」，正彩7注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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