冒稱清交大校方人員 白吃白住新竹大飯店判刑2年

2019-08-20 20:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕自稱有碩士學歷的33歲男子陳冠儒，連續冒用知名公司或清、交大校方人員名義向飯店訂房，當大爺痛快吃喝享受後趁機落跑，情節如同電影「瞞天過海」真實版，造成新竹市老爺酒店等8家飯店受害，損失18萬665元，其中老爺酒店最多達9萬9521元，新竹地院依詐欺取財及詐欺得利等罪判刑2年。

判決書指出，3月9日早上9點多，陳冠儒打電話到新竹市老爺酒店，自稱中華工程公司陳先生為陳冠儒訂房，公司會處理費用，他當天早上11點半入住，消費餐點並請酒店叫車、訂票及洗衣等，連同房費計9萬9521元。酒店人員多次催款，陳均藉詞拖延，3月15日以換錢為由落跑，酒店才知受騙。

陳男另於3月18日至5月間，以同樣手法，打電話到新竹市的暐順麗緻飯店、芙洛麗飯店、煙波大飯店、福泰商務飯店、金世紀飯店、福華大飯店及卡爾登飯店行騙。

其中一次陳男到新竹市暐順麗緻飯店，佯稱是某公司戴姓女主管的兒子而入住，飯店陸續提供餐點及服務，連同房費共計2萬4023元，陳男未付款即搭乘計程車落跑。

法官認為陳男正值青壯且四肢健全、智識正常，竟不以正當手段獲取所需，恣意向諸多飯店詐取住宿、洗衣、叫車等服務及飯店餐食、酒水，還偽簽他人姓名消費，然已與全部飯店和解，因此判刑2年。

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