拍給屋主看？被房仲偷拍美腿 熱褲女指控性騷

2019-08-20 21:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕陳姓女子與友人透過房屋仲介公司相約看房，但期間被張姓男仲介兩次偷拍穿著熱褲的美腿，陳女查覺後氣憤質問，但對方竟推稱「是要拍給屋主看的」。陳女認為偷拍行為不可助長，今日便到「爆料公社」貼出她和男仲的私下對話，撻伐痛斥對方行為。

據陳女指控，她在8月16日星期五跟女生朋友一起去看房，當時她們並沒有發現對方有偷拍行為，是隔日再與哥哥前去確認細節時，才知道又被偷拍。

陳女說，她當下有質問張男，對方也給她查看手機中的照片，結果照片竟然是16日她跟女生友人的多張半身照。她說，因為天氣很炎熱，她們都穿著牛仔短褲、看到胸下半身露大腿的照片，感到非常不高興及不舒服。

陳女說，她有問質問對方為什麼要偷拍？但張男竟然說是要拍給屋主看的，她相信這不是他第一次偷拍，本來想要叫警察抓這個偷拍現行犯，但當時左鄰右舍剛好都在那間房子看房，所以暫時忍住。

她表示，她事後越想越生氣，覺得自己的隱私受到侵犯，也第一次遇到這麼沒道德的仲介，所以打電話去對方的仲介公司要個公道，結果接電話的人員一開始還袒護，也認為是要給屋主看的，讓她覺得「很可怕！」

陳女將自身經歷貼到爆料公社後，立即引起廣大迴響，也撻伐對方行為可耻，聲援陳女應該出面提告。

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