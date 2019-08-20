富家子弟竟當偷拍狼 否認犯罪的下場是…

2019-08-20 21:23

〔記者溫于德／台北報導〕45歲偷拍狼王忠祥三度偷拍女子如廁畫面，直到最後一人受害後察覺有異，取出相機鏡頭後報警處理，才揪出王男狼行。士林地檢署查出，王男其中兩次利用「HTC RE水管相機」遠端犯案，且直到偵查接近終結才承認犯案，堪稱態度不佳，依妨害秘密罪嫌將王男提起公訴，並建請法官從重量刑。

據悉，沒有前科的王男是韓裔台僑，曾留學美國、也曾在竹科開科技公司，住大直明水路一間50多坪的豪宅，已婚育有3個小孩，最大的已上國中，檢警去年到他家搜索時，王妻得知丈夫涉嫌偷拍，傷心直說「怎麼可能」。

起訴指出，2016年10月22日上午10時許，王男在台北市內湖區港墘路HONDA維修中心廁所內，以不詳工具竊錄女子如廁畫面及隱私部位；第二次則在去年5月24日中午12時許，於內湖區洲子街星巴克廁所內先將「HTC RE」相機鏡頭裝設在廁所內層板下方，待下午1時許有女子如廁後，王男隨即利用手機遠端遙控開啟相機錄影功能，竊錄成功。

至於王男偷拍之所以會被揭穿，是因王男持續在星巴克內偷拍到第二名女子如廁畫面遭發現，立刻取出相機鏡頭並報警處理，王男見警方到場，倉皇離開。但檢方早已掌握王男身分，經向院方聲請搜索獲准，檢警在王男住處起獲筆記型電腦6部、手機2支、攝影機2部、外接硬碟及USB隨身碟共12個。

檢方表示，王男自2012年2月起有多次以手機竊錄女子如廁或身體隱私部位行為，且王到案後均否認犯罪或辯稱「忘記了」，直到偵查終結才承認犯罪，堪稱犯後態度不佳，建請法官從重量刑。

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