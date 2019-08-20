百歲人瑞天雨路倒 警及時救援

2019-08-20 19:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局18日下午2時接獲路倒報案，員警到場發現老婦人大雨中坐倒路邊，疑失智無法交代身分及聯絡家人方式，警方運用人臉辨識系統，才得知她是百歲人瑞，並帶她回家。

小港分局接獲110通報，指稱小港區鋼平街有人路倒，小港派出所巡邏員警梁蓁摯、洪天助前往了解，當時下著滂沱大雨，百歲人瑞摔倒後站不起來，疑因失智語無倫次。

警方將她送抵家門，其兒子稱謝不已，他向警方表示，其母親失智多年，但對家中附近路況熟悉，可以自行出門散步，沒想到因雨天路滑摔倒無法起來，幸好警方及時協助。

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