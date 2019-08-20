吉安鐵皮屋大火 黑煙衝天10公里外看得見

2019-08-20 18:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉慈惠二街附近一座鐵皮屋下午發生火警，由於現場堆放許多易燃物品，火勢延燒的相當快，竄起的濃濃黑煙遠在10公里外就可以看到，所幸屋內無人，花蓮縣消防局指出，將進一步調查起火原因。

「還好今天沒有人在屋內睡午覺，要不然一定跑不掉」，鄭姓屋主接到家裡起火的電話，趕緊趕回來，看到屋內一堆家當都燒光相當難過，他向警方說，平常鐵皮屋內住他們一家三口，他中午的時候有回來一下，但也沒有異狀，沒想到下午3點多竟然失火，他自己是懷疑老舊的電線。

花蓮縣消防局指出，燃燒的建物屬於鐵皮搭建的平房，屋內堆滿雜物，火勢從後方的房間向前延燒，消防局獲報後派出吉安、自強、仁里、花蓮等4個分隊，40多名警、義消到場救援，火勢在下午4點48分控制，約在5點多完全熄滅，燃燒面積約20多坪，詳細的起火原因還要進一步調查。

花蓮縣消防局統計今年度上半年火災統計資料分析，火災案件共計144件，以建築物火災61件（佔42％）為最高，其中獨立住宅與集合住宅火災的件數又佔建築物火災的66％，顯示縣內獨立住宅（私人住宅）卻因缺乏完善的消防安全機制而成為現在最易發生火災的場所。

花蓮縣消防局長林文瑞說，呼籲民眾安裝住宅用火災警報器，今年上半年所發生的住宅火警中共有5件因住宅用火災警報器的動作，提醒住戶成功初期滅火及逃生，避免家破人亡的災難，住宅用火災報警器在預防建築物火災的成效非常顯著，希望縣民務必注重自身的居家安全，僅需花費低廉的設置成本，可以換取安全的居家環境。

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