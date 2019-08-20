「家是妳的避風港」長髮少女繼父現身喊話：全因男女關係複雜

2019-08-20 17:12

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市少女被生母余婦與張姓繼父囚禁長達3年，桃園地檢署以使人為奴隸罪嫌起訴兩人，震驚社會，今日繼父重返現場，面對鏡頭喊冤，強調視少女如己出，最後竟遭起訴實在沒理，甚至爆出每天都有男生來找少女。

「尋求各種方法，實在不知如何管教！」張姓繼父說，女兒在外行為偏差、在校期間亂搞男女關係，當時還有不同男生到住處外「站崗」、遞送紙條，因夫妻倆工作忙碌，女兒屢勸不聽、不服管教，求助無門下只能出此下策。

張姓繼父受訪不斷提到，他因父親重病，才未與少女同住，但天天送飯給少女吃，也未上手銬、腳鐐限制少女在屋內活動，若想出門，夫妻倆陪同也沒問題，不解為何遭檢察官惡意扭曲。

張暗指來找女兒的男生都是「問題學生」，疑與少女發生不當關係，在學校鬧得沸沸揚揚，但怕女兒留下不好紀錄與陰影，都未提告訴；他解釋用膠帶將窗戶封起來，是怕女兒遭到騷擾、傷害。

「家是妳的避風港。」張姓繼父向被安置的少女溫情喊話，稱家人才能保護她、不希望女兒在外流浪，盼能趕緊一家團聚；少女生母今下午也陪同丈夫現身，佩戴黑色口罩、面對鏡頭不發一語，頻頻拭淚。

不過，張姓繼父的說法與檢方起訴書內容略有出入，檢方認定家長犯後無悔意，依奴隸罪嫌起訴二人。

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