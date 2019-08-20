與人妻嘿咻害離婚 他被判刑4月

2019-08-20 16:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣徐姓男子因網路遊戲結識劉姓人妻，但徐男趁劉女於2016年6月9日與丈夫游男爭吵負氣離家時，將劉女載往旅社發生性關係，甚至一發就中，讓劉女懷孕，經苗栗地檢署檢察官提起公訴，法官依妨害婚姻判處徐男有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

劉女證稱，因為玩網路遊戲與徐男認識，之後互加FB好友常私訊聊天，恰好當時劉女與丈夫游男感情出現問題，徐男因此成為劉女傾訴心聲對象，而漸生好感。

劉女說2016年6月9日當天與丈夫起口角爭吵後，負氣離家，但一時不知道何去何從，所以先到網咖棲身，當時使用電腦與徐男聊天，當時她告知徐男自己「沒有地方住」，徐男便從苗栗驅車前往桃園將自己載往苗栗市一處旅社。

劉女說，一開始兩人先背對背躺著，但徐男之後將她摟住後，兩人因此順其自然發生性行為。隔天起床後，劉女前往新竹縣新豐鄉訪友，並由游男接回。但游男接回劉女後，發覺劉女神態不自然，後於當年7月12日檢查出劉女已經懷孕5週。

但游男掐指一算，劉女可能受孕期間並未與劉女發生性行為，要劉女老實交代後，才得知自己戴了綠帽。因此憤怒提起訴訟，並與劉女離婚。

徐男雖於庭訊時表示，並不知劉女已婚，但劉女卻聲稱早已告知徐男自己當時是人妻。但法官發現，劉女事後與徐男對話過程中，告知徐男，游男已發現兩人相姦與因此懷孕情況，並向徐男說「對不起」、「招惹你」。

但徐男卻回稱「對不起的點在哪？」法官認為徐男並未於上開對話中指責劉女隱瞞已婚事實，反而在劉女道歉時，並未指責劉女有需道歉之處，與常情有違。

況且，若徐男確認劉女刻意隱瞞已婚事實而擔憂遭劉女、游男藉機索賠，應保留與劉女間發生性行為前兩人聊天紀錄，作為日後遭控訴時用以證明劉女未曾說過其已婚證據，但徐男卻於案發後將訊息全部刪除，法官因此認為徐男稱不知劉女已婚，為卸責之詞。

法官因此妨害婚姻判處徐男有期徒刑4月。而事發後劉女單獨扶養私生子，同樣為自己所犯錯誤付出代價。

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