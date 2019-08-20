引誘下注「作手」行騙 賭博業者另兼營地下錢莊暴力討債

2019-08-20 16:54

〔記者邱俊福／台北報導〕江姓男子等4人涉嫌在嘉義市經營「大立娛樂城」、「派大金娛樂集團賭博網站」，透過臉書等吸引人加入賭網賭博後，透過修改程式方式，讓賭客贏錢加注，俟賭客欲變現時，便將封鎖，導致血本無歸，此外也將詐得的資金用來經營地下錢莊，甚至從事暴力討債，刑事局偵九大隊第三隊經長期蒐證，今天宣布偵破。

警方調查，該集團透過臉書、LINE等社群軟體，散布「保證獲利」、「投資翻倍」等假投資訊息，吸引民眾加入群組，實則誘騙民眾加入其賭博網站參與賭博，當被害人加入該賭博網站後，詐騙集團會先透過修改賭博網站輸贏機率，初期讓賭客嚐得甜頭，認為贏面大、獲利高，信心大增，等到賭客想要換現金時，便將被害人自通訊軟體LINE群組中移除並封鎖。

警方偵查過程發現，該涉案機房將實施詐騙取得的贓款，投入經營地下錢莊放款高利貸，並隨機以電話探詢中小企業資金需求，等到借款人無力還款時，便至借款人營業店面以球棒、辣椒水槍等恐嚇被害人簽立本票。

目前清查去年底至今，約至少有20人受害，損失金額400多萬元，而初步估算賭博網站流動資金約為2億9仟萬餘元。

警方是在本月14日前往嘉義市，當場查獲江等4人，並查扣電腦、手機、監視器、現金43萬餘元、隨身碟、球棒及辣椒水槍等贓證物，詢後將江嫌等4人依賭博、詐欺等罪嫌移送檢方偵辦，並持續擴大偵辦。

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