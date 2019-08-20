4歲男童玩鐵椅指頭卡住嚎哭 警消趕到破壞鐵椅救出小手

2019-08-20 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名4歲小男童不慎把手指伸入椅子小洞內，指頭被卡在椅縫內，痛到嚎啕大哭，消防局接獲報案，出動2車8人搶救，最後利用破壞器材，終於協助小男童脫困。

新興區六合路某診所今早9點45分許向警、消求救助，一名4歲小男童原本由家長帶至診所，不料，候診時小手玩鐵椅，指頭伸入鐵的小洞縫卡住，小男童越用力伸回越痛，哭聲嚇壞家長和診所人員。

所幸消防人員及時趕到，協助小男童脫困，他的意識清醒，經救護人員初步處置後，幸無大礙，家長也婉拒送醫。

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