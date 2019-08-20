父涉虐6月兒致死辯「從搖床跌落」 二審仍判1年半

2019-08-20 14:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高市前年發生一名6個月大的劉姓幼童頭顏外傷、顱內出血送醫，搶救一個月，傷重不治，因案發時僅劉父在家，被依涉嫌虐童致死法辦，他雖喊冤否認虐童，辯稱劉童「是自己從搖床跌落地面受傷」。但醫界證稱，搖床掉落不可能造成這麼重傷勢，橋頭地院一審因此將劉父涉犯家暴、傷害致死等罪判刑11年6月，他不服上訴，高雄高分院不採信其辯詞，駁回其上訴。

判決指出，劉姓男子2016年11月7日上午7時30分許至8時30分許間，與當時年僅6個月大的兒子同處住處房內時，明知劉童當時未滿週歲，頭顱骨非常薄弱，卻涉以不詳方式造成劉童受有頭面部外傷，頭顱內硬腦膜下出血、蜘蛛膜下出血、視網膜出血、嚴重腦壓上升、腦幹功能喪失之傷害。經劉男緊急將劉童送往旗山醫院急診，再轉院至高雄長庚醫院，經電腦斷層發現上開傷害而通報高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心，該中心聯繫高雄醫學大學附設中和紀念醫院的醫師協助驗傷並救治，但劉童仍延於同年12月13日22時許，因頭部外傷致顱內出血、顱內壓上升致腦死及中樞神經衰竭而死亡。

劉男雖矢口否認虐打劉童，並辯稱「聽到哭聲時，孩子已在地面，疑因從搖床跌落受傷。」

不過，法院傳訊參與診療劉童的多位醫師，咸認從搖床的高度跌落，不可能造成如此嚴重傷勢，應屬外力造成。並稱，劉童的顱內出血屬急性出血，腦壓很高，可排除係在案發前數日即已發生之可能性，應屬案發當日在與被告獨處期間受到外力下所產生。

此外，劉童僅6個月大，身體發育尚未達得自主活動以衝撞外物之程度。

法院審理認為，直接施以暴力攻擊與疏失掉落地面所造成之傷勢有其差異存在，意外掉落通常只有一個傷，而故意傷害行為不會只有一個傷勢，通常會有很多處傷勢等情，此有林姓醫師與陳姓法醫證述一致。橋頭地院一審因此將劉男依涉犯家暴傷害致死等罪判刑11年6月。

劉男不服上訴，但高雄高分院不採信其辯詞，並認為原審量刑11年6月，並無違誤。駁回其上訴。可上訴。

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