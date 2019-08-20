惡騎士自摔 強押目擊者賠錢、打斷尺骨

2019-08-20 12:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓騎士今年5月3日中午騎車行經中正區時，超車時自摔在地。後方目擊的邱姓騎士向前關心，還留下電話。未料，劉男竟咬定邱男是肇事者，要求他賠償9500元。雙方到警局協商未果，劉男竟烙人將邱男押走，打斷邱男尺骨，強逼他簽下賠償協議書。基隆地檢署近日偵結，依涉犯妨害自由罪，將劉男等人起訴。

檢警調查，邱男與林姓女友於案發當時，碰巧騎在劉男的前、後方，劉男要超越林女時，卻不小心摔倒在地，邱男立刻將車停下，向前查看。林女聽見後方的剎車聲，也停車下來幫忙。

邱男詢問劉男是否需要協助時，他自稱沒問題，不需要報警。邱男則留下電話給劉男，表示如果需要幫忙，可以打電話，3人隨即各自離去。

過了數小時後，劉男卻打電話給邱男表示，修車費用9500元，要求他要賠償；但邱男則回覆事故並非自己造成，拒絕賠錢，卻被邱男電話轟炸，還找其蔡姓友人一起打電話。

邱男為了自身安全，5月13日深夜決定和劉男相約在八斗子分駐所內洽談，邱男表示自己並非當事人，無須負賠償責任，警方聽聞後，認定邱男並非肇事者，若劉男認為是前方的林女害他摔車，則需提供行車紀錄器影像等證據，再請雙方再訂日期並帶著相關證據到派出所提告。

邱男離開時，劉男卻一路尾隨，更找蔡、張男與張姓少年將邱男押走，還恐嚇要將他帶到山上活埋，或丟在海中棄屍。最後將人帶到中山區某地下室，只要邱男回答太小聲就持木、鋁棒打他，最後還把邱男的右側尺骨幹打斷，強迫他簽下賠償9500元賠償協議書。隨後將邱男載到漁港附近，讓他騎車回家，劉男還尾隨查看。

警方依照邱男提供的線索，將劉、蔡、張男與張姓少年4人逮捕到案，訊後依妨害自由等罪函送法辦。

檢察官偵訊時，劉男等人均表示，有強押邱男並將人帶到地下室毆打，且簽下協議書。

檢察官認為，劉男等人犯下剝奪他人自由、恐嚇危害安全、傷害、恐嚇取財未遂等5罪，應分論併罰，偵訊後將劉、蔡、張3人起訴；另張姓少年部分則由少年法庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法