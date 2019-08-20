自小客國道疑似變換車道釀車禍逃逸 造成後車駕駛車損人受傷

2019-08-20 11:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕國道高速公路局第六公路警察大隊樹林分隊巡邏車於14日晚間21時20分左右接獲通報，國道3號南向33.5公里處安坑路段，有一輛銀色自小客車失控撞擊內側護欄事故，警方到場處理後，根據傷者供述，她行駛外側車道途中，突然遭到一輛中線行駛的自小客向右變換車道，導致林女閃避不及才發生事故，經警方調閱監視器，已掌握車號，並通知車主今晚到案說明。

第六公路警察大隊表示，變換車道應使用方向燈，並注意保持安全距離，否則違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，「行駛高速公路未依規定變換車道」，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上、6千元以下罰鍰。

據警方調查，年約30歲林姓女子14日晚間駕駛銀色自小客車，從安坑出發要到鶯歌，剛通過安坑隧道，她行駛於外側車道，但中線車道一部深色自小客車疑似欲向右變換車道，導致林女閃避不及，車輛失控先撞擊內側護欄再彈回中線車道。

事故造成林女左膝、骨盆及頸部多處挫傷，經員警到場實施酒測，並無酒駕情形，還好駕駛依規定繫妥安全帶，雖然車損嚴重，但未釀成重傷，涉嫌肇事的深色自小客車並未留於現場，警方己受理該起事故成案，積極調閱CCTV及通行資料，聯絡車主到案說明，查明肇事責任。

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