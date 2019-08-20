三芝淺水灣住宅大火 國防部上校科長受困身亡

2019-08-20 10:46

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三芝今晨驚傳住宅火警，警消獲報趕緊派出大批人車前往搶救，並在40分鐘後將火勢熄滅，但49歲的羅姓男子卻被發現倒臥在3樓的浴室中，失去生命跡象，送醫後不治身亡。據了解，羅男為國防部後備指揮部上校科長，確切火警原因仍待調查釐清。

據查證，今晨4點42分，位於新北市三芝芝麻五街淺水灣社區內的一棟3層樓透天厝傳出火警，並有一名住戶受困，警消不敢輕忽，派出25輛各式救災車輛及80名消防人員前往搶救，趕抵時整棟民宅全面燃燒，陷入火海，消防人員趕緊布水線救援，並透過順利逃生的羅男弟弟確認羅男還受困屋內。

消防人員在40分鐘後控制並撲滅火勢，進入火場勘查，發現起火位置在1樓客廳，並在3樓羅男房內的浴廁中發現羅男倒臥地上，失去生命跡象，緊急送醫急救後仍宣告不治，初步研判，羅男疑因火煙受困在3樓房內，逃進浴廁時卻沒將門關好，最後被濃煙嗆昏身亡。

據了解，羅男一家5口同住在該社區中，羅男父母與妹妹因在三重擺攤賣水果，起火前就離家工作，只剩下羅姓兄弟在家熟睡，起火當下，擔任計程車司機的羅男弟弟聽聞爆炸聲，查看後發現火勢猛烈，趕緊將羅男叫起逃生。

但羅男疑似往樓上逃生，最後被火煙困在房內身亡，鄰居表示羅男是退伍軍人，但真實身分為國防部後指部科長，目前仍在查證中，確切起火原因將待火調科人員調查釐清。

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