未禮讓撞保大警害永久性失能 大學講師要賠410萬元

2019-08-20 10:25

〔記者溫于德／台北報導〕某大學講師開車行經路口準備左轉，卻未禮讓保大警員直行，導致警員全身多處骨折，一側腳趾被判定為永久性失能。台北地院民事庭審理後，除要講師賠償醫藥費、精神慰撫金外，另審酌警員腳趾受傷影響外勤工作，最終認定講師共要給付450萬餘元，扣除在偵查時已先支付40萬元，上月底判應賠償410萬餘元，可上訴。

意外發生在4年前，2015年7月28日上午7時許，講師開車行經台北市中正區貴陽街1段，準備左轉駛入公園路之際，原應注意轉彎車讓直行車先行，加上當先天氣晴、視線佳、路況佳，講師竟貿然左轉碰撞到警員機車車頭，導致警員右側手指骨折、右側脛骨骨折、左側股骨骨折、左側肱骨骨折、左側腳趾骨折傷害。

講師後來被依過失傷害罪判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年確定。法官認為，講師應賠償醫療費、醫藥費、機車全損費、精神慰撫金等費用。

另因警員從事勞力性工作，腳趾骨折會減損跑步能力，估計約減損15%，屬永久性影響，且警員在車禍發生後雖持續就醫、治療，直到本案今年6月27日辯論終結時，仍有部分永久性失能狀態，無法回復，另考量警職人員並非勞工保險失能給付對象，認定警員勞動力減損為341萬餘元。

法官最終認定講師應賠償450萬餘元，扣除在偵查時已先行支付40萬元，判應賠償警員410萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法