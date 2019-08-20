異想天開！他將自家車漆黃色偽裝計程車攬客遭查獲 重罰10萬元

2019-08-20 09:28

〔記者湯世名／彰化報導〕異想天開！1名男子將自家轎車車身漆成黃色偽裝成計程車，日前在彰化火車站攬客載送3名乘客，依路程遠近共收費上千元，彰化監理站據報前往攔查，當場查獲違法載客，重罰10萬元，同時吊扣車牌照及駕照各4個月，男子直呼：「真是得不償失！」

彰化監理站接獲檢舉，在彰化火車站周邊常有車身漆成黃色偽裝成計程車的自用車在違法攬客，使一般民眾及遊客誤以為該車也是合法計程車而搭乘，等到達目的地下車時，才發現所搭乘的車輛根本沒有里程計費表，更遑論依法跳表收費，而被該違法白牌車司機獅子大開口；民眾因為車資問題而造成整個出遊的好心情都被打壞，偶有部分存心不良的駕駛還出現危及乘客人身安全的情況發生。

監理站會同縣警局交通隊從今年5月起至8月上旬於彰化市區擴大稽查，共查獲5件以自用車輛攬客收費，其中2件就是以黃色車身偽裝成合法計程車攬客收費。這5件違法載客案件都各被重罰10萬元。

監理站長王顯文指出，只要是自用車輛如經查獲有非法載客違規營業的情況，依公路法及汽車運輸業管理規則規定，可處10萬元以上20萬元以下罰鍰，車輛的大牌及駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領，呼籲民眾拒搭白牌車，白牌車違規營業的駕駛人更勿心存僥倖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法