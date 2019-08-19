8/19 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2019-08-19 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日晚間開獎的第108000066期威力彩、第108000198期雙贏彩與第108000198期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000066期威力彩中獎號碼為「06、10、18、19、29、31，第2區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共229注中獎，每注可得4000元；陸獎共1239注中獎，每注可得800元；柒獎共2733注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5204注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6786注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4916注中獎，每注可得100元。

第108000066期38樂合彩中獎號碼為「06、10、18、19、29、31」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共42注中獎，每注可得5750元；二合共1462注中獎，每注可得750元。

第108000198期雙贏彩中獎號碼為「02、04、09、12、14、15、16、17、18、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共211注中獎，每注可得500元；肆獎共2384注中獎，每注可得100元。

第108000198期今彩539中獎號碼為「01、09、17、21、31」，頭獎摃龜；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6418注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9243注中獎，每注可得50元。

第108000198期39樂合彩中獎號碼為「01、09、17、21、31」，四合摃龜；三合共209注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7135注中獎，每注可得1125元。

第108000198期3星彩中獎號碼為「492」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000198期4星彩中獎號碼為「7864」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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