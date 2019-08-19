女兒7歲離家15歲歸 愛與包容判越籍新娘緩刑

2019-08-19 22:11

［記者楊政郡／台中報導］越南籍吳女嫁來台灣後在2004年產下一女，但在台灣與小姑處得不好，竟憤而將7歲女兒帶回越南，8年來以賣魚維生養活女兒，但丈夫許男思念女兒，幾經越洋談判無果，提出告訴，吳女在法官宣判前將女兒帶回台灣，一家團圓，台中地院依「移送被略誘人出國罪」判吳女1年10月，緩刑3年。

台中地院判決書指出，吳女在2002年與許男結婚，申請來台定居並已歸化成我國人民，2004年產下一女，共同居住在台中市清水區，許男與吳女各有工作，但是小姑卻屢屢找她麻煩，或是語言溝通不良，相處不睦，經常發生口角，同2011年9月21日，帶著年僅7歲的女兒回越南，在當地菜市場賣魚養家。

許男經多次溝通無效，思念女兒的心越濃厚，去越南也都看不到女兒，去年初決定提告，審理期間去年7月8日吳女主動將女兒帶回台灣，與許男見面，總算一家團圓。

再次看到女兒已經是亭亭玉立，已滿15歲，一家人冷靜坐下來談談，女兒希望能繼續在越南就學，她在越南賣魚經濟小康，吳女也稱寒暑假期間會帶女兒回台灣與許男團聚，獲得許男同意，願意包容。

法官認為吳女犯後有悔意，並取得許男原諒，審酌吳女因家族相處所生糾紛，文化差異造成摩擦，行為雖有不當，但母愛牽掛難以割捨幼女，事出有因，非惡性重大之人，予以減刑，已寫下悔過書，當知警惕，依略誘國罪判處吳女1年10月，緩刑3年。

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