陣頭因仔討債 拿「鯊魚劍」出場

2019-08-19 21:58

〔記者王捷／台南報導〕以劉姓男子為首的討債集團，不滿欠錢的被害人反嗆「小心法院見」，帶一票陣頭兄弟四處討債，警方接獲情資，並找出10位被害人，這些被害人中，大多是因為信用不良，只能向錢莊借錢，不過劉男等人討債手法激烈，曾將人押上車，又拿出鯊魚劍嚇人討債，讓被害人印象深刻報案，警方經3個多月調查，今天請到搜索票，逮捕劉男等8人，全案以組織犯罪、重利等偵辦。

快30歲的劉男，大學畢業後，對金融有興趣，但無法進入銀行工作，只好做農地、土地貸款業務，也接單替銀行討錢，經常與錢莊合作，不過這個行業相當複雜，起初劉男並不習慣，但他的頭腦精明，加上做人講信用，身邊漸漸多了一群社會邊緣小弟跟著他。

錢莊擔心找不到人討錢，因此在借錢時也會挑有關係的對象借，以便討錢時，能透過人際關係施壓，如果還不出錢躲起來，這個時候錢莊也礙於人際關係不方便出重手討債，都會外包給「業務」幫忙，劉男就是遊走在各錢莊的業務之一，並從中賺取分紅。

但是，劉男認為欠錢還錢天經地義，不滿有些人欠錢，還反嗆債主要提告，一旦遇到對他嗆聲的欠債人，他就會帶著小弟找對方，曾經將人押上車恐嚇、拿出鯊魚劍嚇人，也曾將人拖到聚點打一頓，事後丟出500元要被害人自己看醫生。

被害人不滿被毆，向警方報案，警方循線掌握劉男的行蹤，警方經過3個多月調查，請到搜索票，將劉男等8人帶回，起出球棒、鯊魚劍等證物，全案將往組織犯罪、重利等方移送地檢。

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